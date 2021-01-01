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Кабель АВБаШвнг(A)-ХЛ
Кабель АВБаШвнг(A)-ХЛ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля АВБаШвнг(A)-ХЛ
АВБаШвнг(A)-ХЛ 1х2,5
АВБаШвнг(A)-ХЛ 1х4,0
АВБаШвнг(A)-ХЛ 1х6,0
АВБаШвнг(A)-ХЛ 1х10
АВБаШвнг(A)-ХЛ 1х16
АВБаШвнг(A)-ХЛ 1х25
АВБаШвнг(A)-ХЛ 1х35
АВБаШвнг(A)-ХЛ 1х50