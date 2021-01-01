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Прочие марки кабелей
Кабель АВБаШвнг(A)-LS - 1кВ
Кабель АВБаШвнг(A)-LS - 1кВ
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Расшифровка кабеля АВБаШвнг(A)-LS - 1кВ
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Сечения и маркоразмеры кабеля АВБаШвнг(A)-LS - 1кВ
АВБаШвнг(A)-LS 1х2,5 - 1кВ
АВБаШвнг(A)-LS 1х4,0 - 1кВ
АВБаШвнг(A)-LS 1х6,0 - 1кВ
АВБаШвнг(A)-LS 1х10 - 1кВ
АВБаШвнг(A)-LS 1х16 - 1кВ
АВБаШвнг(A)-LS 1х25 - 1кВ
АВБаШвнг(A)-LS 1х35 - 1кВ
АВБаШвнг(A)-LS 1х50 - 1кВ
АВБаШвнг(A)-LS 1х70 - 1кВ
АВБаШвнг(A)-LS 1х95 - 1кВ
АВБаШвнг(A)-LS 1х120 - 1кВ
АВБаШвнг(A)-LS 1х150 - 1кВ
АВБаШвнг(A)-LS 1х185 - 1кВ
АВБаШвнг(A)-LS 1х240 - 1кВ