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    Кабель КГЭкШ - 3,3кВ

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    Расшифровка кабеля КГЭкШ - 3,3кВ

    Информация по кабелю появится в ближайшее время