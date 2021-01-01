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Кабель КГЭкШ - 3,3кВ
Кабель КГЭкШ - 3,3кВ
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Расшифровка кабеля КГЭкШ - 3,3кВ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГЭкШ - 3,3кВ
КГЭкШ 3х50+1х10+6х4,0 - 3,3кВ
КГЭкШ 3х70+1х10+6х4,0 - 3,3кВ
КГЭкШ 3х95+1х10+6х4,0 - 3,3кВ
КГЭкШ 6х50+1х10+6х4,0 - 3,3кВ