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Кабель КГЭПШ
Кабель КГЭПШ
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ГОСТ 31945-2012
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГЭПШ
КГЭПШ 3х10+1х6,0
КГЭПШ 3х50+1х10+3х4,0