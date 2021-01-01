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Кабель КГЭС
Кабель КГЭС
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ГОСТ 31945-2012
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГЭС
КГЭС 3х16+1х10+1х16
КГЭС 3х19+1х10+1х19
КГЭС 3х25+1х10+1х25