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Кабель КГЭШм
Кабель КГЭШм
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ГОСТ 31945-2012
Расшифровка кабеля КГЭШм
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Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля КГЭШм
КГЭШм 3х35+1х10+3х2,5
КГЭШм 3х50+1х10+3х4,0
КГЭШм 3х70+1х10+3х4,0
КГЭШм 3х95+1х10+3х4,0
КГЭШм 3х95+1х10+3х6,0
КГЭШм 3х95+1х10+6х4,0
КГЭШм 6х70+1х10+7х2,5
КГЭШм 6х95+1х10+7х2,5