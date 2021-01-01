О проекте
Помощь
Контакты
Блог
Купить баннер
Наличие кабеля
Наличие кабеля
Наличие муфт
Производители кабеля
Производители муфт
Вход
/
Регистрация
Москва
Ваш город
Москва
?
Поставщики
Заказы
Сервисы
Характеристики
Характеристики кабеля и провода
Прочие марки кабелей
Кабель КГЭЖШ
Кабель КГЭЖШ
Выбрать сечение
ГОСТ 31945-2012
Расшифровка кабеля КГЭЖШ
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля КГЭЖШ
КГЭЖШ 3х10+1х6,0+5х2,5
КГЭЖШ 3х10+1х6,0+5х4,0
КГЭЖШ 3х25+1х10+5х2,5
КГЭЖШ 3х25+1х10+5х4,0
КГЭЖШ 3х35+1х10+5х4,0
КГЭЖШ 3х50+1х10+5х4,0
КГЭЖШ 3х70+1х10+5х4,0
КГЭЖШ 3х95+1х10+5х4,0