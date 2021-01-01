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Кабель КГМЭВЭБВнг
Кабель КГМЭВЭБВнг
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КГМЭВЭБВнг
КГМЭВЭБВнг 2х2х2,5
КГМЭВЭБВнг 3х2х1,0
КГМЭВЭБВнг 3х3х1,0
КГМЭВЭБВнг 5х2х1,0
КГМЭВЭБВнг 5х3х1,0
КГМЭВЭБВнг 7х2х1,0
КГМЭВЭБВнг 7х2х1,5
КГМЭВЭБВнг 7х2х2,5
КГМЭВЭБВнг 7х3х1,0
КГМЭВЭБВнг 9х3х1,0
КГМЭВЭБВнг 12х2х1,5
КГМЭВЭБВнг 12х2х2,5
КГМЭВЭБВнг 12х3х1,0
КГМЭВЭБВнг 14х2х1,5
КГМЭВЭБВнг 14х2х2,5
КГМЭВЭБВнг 19х2х1,0