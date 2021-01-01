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Кабель КГМВЭБВнг(A)-ХЛ
Кабель КГМВЭБВнг(A)-ХЛ
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Расшифровка кабеля КГМВЭБВнг(A)-ХЛ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КГМВЭБВнг(A)-ХЛ
КГМВЭБВнг(A)-ХЛ 3х0,75
КГМВЭБВнг(A)-ХЛ 4х0,75