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Кабель КГМВЭБВнг(A)
Кабель КГМВЭБВнг(A)
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Расшифровка кабеля КГМВЭБВнг(A)
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КГМВЭБВнг(A)
КГМВЭБВнг(A) 2х0,75
КГМВЭБВнг(A) 7х1,5
КГМВЭБВнг(A) 7х2,5
КГМВЭБВнг(A) 12х1,5
КГМВЭБВнг(A) 10х2х1,0