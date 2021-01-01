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Кабель КГМВЭБВнг
Кабель КГМВЭБВнг
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КГМВЭБВнг
КГМВЭБВнг 4х1,5
КГМВЭБВнг 10х1,5
КГМВЭБВнг 12х1,0
КГМВЭБВнг 1х2х1,5
КГМВЭБВнг 2х2х0,75
КГМВЭБВнг 2х2х1,0
КГМВЭБВнг 2х2х1,5
КГМВЭБВнг 3х2х1,0
КГМВЭБВнг 4х2х1,0
КГМВЭБВнг 4х2х2,5
КГМВЭБВнг 5х2х1,0
КГМВЭБВнг 8х2х1,0
КГМВЭБВнг 9х2х1,0
КГМВЭБВнг 12х2х1,0
КГМВЭБВнг 16х2х0,75
КГМВЭБВнг 18х2х1,0
КГМВЭБВнг 19х2х1,0
КГМВЭБВнг 22х2х1,0
КГМВЭБВнг 24х2х1,0