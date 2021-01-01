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Кабель КГМВЭВ
Кабель КГМВЭВ
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Расшифровка кабеля КГМВЭВ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КГМВЭВ
КГМВЭВ 2х0,75
КГМВЭВ 2х1,5
КГМВЭВ 3х1,5
КГМВЭВ 5х1,0
КГМВЭВ 7х1,0
КГМВЭВ 12х1,0
КГМВЭВ 14х1,0
КГМВЭВ 19х1,0
КГМВЭВ 24х1,0
КГМВЭВ 27х1,0
КГМВЭВ 2х2х0,75
КГМВЭВ 4х2х1,0
КГМВЭВ 5х2х1,0
КГМВЭВ 10х2х0,75