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Кабель КГМВЭВнг(A)-ХЛ
Кабель КГМВЭВнг(A)-ХЛ
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Расшифровка кабеля КГМВЭВнг(A)-ХЛ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КГМВЭВнг(A)-ХЛ
КГМВЭВнг(A)-ХЛ 2х0,75
КГМВЭВнг(A)-ХЛ 3х2х0,75