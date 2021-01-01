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    Кабель КГМВЭВнг(A)-ХЛ

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    Расшифровка кабеля КГМВЭВнг(A)-ХЛ

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    Сечения и маркоразмеры кабеля КГМВЭВнг(A)-ХЛ
    КГМВЭВнг(A)-ХЛ 2х0,75
    КГМВЭВнг(A)-ХЛ 3х2х0,75