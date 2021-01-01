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Кабель КГМВЭВнг(A)
Кабель КГМВЭВнг(A)
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КГМВЭВнг(A)
КГМВЭВнг(A) 2х1,0
КГМВЭВнг(A) 14х0,75