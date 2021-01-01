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Кабель КГМВЭВнг
Кабель КГМВЭВнг
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КГМВЭВнг
КГМВЭВнг 2х1,0
КГМВЭВнг 3х2,5
КГМВЭВнг 5х1,5
КГМВЭВнг 7х1,0
КГМВЭВнг 7х2,5
КГМВЭВнг 12х1,0
КГМВЭВнг 14х1,0
КГМВЭВнг 14х1,5
КГМВЭВнг 2х2х0,75
КГМВЭВнг 12х2х1,0
КГМВЭВнг 12х3х1,0
КГМВЭВнг 14х3х1,0
КГМВЭВнг 22х2х1,0