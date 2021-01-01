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Кабель КГНс
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля КГНс
КГНс 1х2,5
КГНс 2х1,0
КГНс 2х1,5
КГНс 3х1,0
КГНс 3х1,5
КГНс 3х1,5+1х1,0
КГНс 3х2,5
КГНс 3х4,0
КГНс 3х6,0
КГНс 3х10
КГНс 3х16
КГНс 3х25
КГНс 3х35
КГНс 3х50
КГНс 3х70
КГНс 3х70+1х25
КГНс 3х95
КГНс 3х120
КГНс 7х1,0
КГНс 7х1,5
КГНс 10х1,5
КГНс 12х1,5
КГНс 27х2,5