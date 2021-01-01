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Кабель КГНВ
Кабель КГНВ
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Расшифровка кабеля КГНВ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КГНВ
КГНВ 1х4,0
КГНВ 1х6,0
КГНВ 1х120
КГНВ 2х1,5
КГНВ 2х2,5
КГНВ 2х4,0
КГНВ 2х6,0
КГНВ 2х10
КГНВ 2х25
КГНВ 3х1,5
КГНВ 3х2,5
КГНВ 3х4,0
КГНВ 3х6,0
КГНВ 3х10
КГНВ 3х25
КГНВ 3х35
КГНВ 3х70
КГНВ 3х95
КГНВ 3х120
КГНВ 5х1,5