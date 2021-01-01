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Кабель КГПБПнг(A)-HF
Кабель КГПБПнг(A)-HF
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГПБПнг(A)-HF
КГПБПнг(A)-HF 3х2,5
КГПБПнг(A)-HF 3х4,0
КГПБПнг(A)-HF 3х6,0