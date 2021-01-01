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Кабель КГпЭ - 6кВ
Кабель КГпЭ - 6кВ
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ГОСТ 31945-2012
Расшифровка кабеля КГпЭ - 6кВ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГпЭ - 6кВ
КГпЭ 3х16+1х6,0+1х6,0 - 6кВ
КГпЭ 3х25+1х10+1х6,0 - 6кВ
КГпЭ 3х35+1х10+1х6,0 - 6кВ
КГпЭ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
КГпЭ 3х70+1х16+1х10 - 6кВ