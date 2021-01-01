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Прочие марки кабелей
Кабель КГпЭ-ХЛ - 10кВ
Кабель КГпЭ-ХЛ - 10кВ
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Расшифровка кабеля КГпЭ-ХЛ - 10кВ
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГпЭ-ХЛ - 10кВ
КГпЭ-ХЛ 3х25+1х10+1х6,0 - 10кВ
КГпЭ-ХЛ 3х35+1х10+1х6,0 - 10кВ
КГпЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10 - 10кВ
КГпЭ-ХЛ 3х70+1х16+1х10 - 10кВ
КГпЭ-ХЛ 3х120+1х35+1х10 - 10кВ
КГпЭ-ХЛ 3х150+1х50+1х10 - 10кВ
КГпЭ-ХЛ 3х150+1х70+1х10 - 10кВ