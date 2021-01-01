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    Кабель КГпЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 31945-2012

    Расшифровка кабеля КГпЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ

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    Наличие кабеля КГпЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ

    Маркировка
    Производитель
    КГпЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
    ООО «СибЭлектроКабель» Томск
    КГпЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
    АО «ЭлектроКомплектСервис» Новосибирск
    КГпЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
    ООО «Сибирская торговая группа» Красноярск
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