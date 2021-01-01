Кабель КГпЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
ГОСТ 31945-2012
Расшифровка кабеля КГпЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
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Наличие кабеля КГпЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
Маркировка
Производитель
КГпЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
ООО «СибЭлектроКабель» Томск
КГпЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
АО «ЭлектроКомплектСервис» Новосибирск
КГпЭ-ХЛ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
ООО «Сибирская торговая группа» Красноярск