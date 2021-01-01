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Кабель КГпЭ1-ХЛ - 6кВ
Кабель КГпЭ1-ХЛ - 6кВ
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Расшифровка кабеля КГпЭ1-ХЛ - 6кВ
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КГпЭ1-ХЛ - 6кВ
КГпЭ1-ХЛ 3х50+1х16+1х10 - 6кВ
КГпЭ1-ХЛ 3х70+1х16+1х10 - 6кВ