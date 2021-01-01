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Кабель КГПЭПнг(A)-FRHF
Кабель КГПЭПнг(A)-FRHF
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ГОСТ 22483-2012
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГПЭПнг(A)-FRHF
КГПЭПнг(A)-FRHF 4х0,75