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Кабель КГПЭПнг(A)-HF
Кабель КГПЭПнг(A)-HF
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ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КГПЭПнг(A)-HF
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КГПЭПнг(A)-HF
КГПЭПнг(A)-HF 10х1,5
КГПЭПнг(A)-HF 19х1,5