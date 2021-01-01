    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики

    Кабель КГПЭПнг(A)-HF

    Выбрать сечение
    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 22483-2012

    Расшифровка кабеля КГПЭПнг(A)-HF

    Информация по кабелю появится в ближайшее время

    Сечения и маркоразмеры кабеля КГПЭПнг(A)-HF
    КГПЭПнг(A)-HF 10х1,5
    КГПЭПнг(A)-HF 19х1,5