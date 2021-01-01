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Кабель КГПЭПнг-HF
Кабель КГПЭПнг-HF
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ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КГПЭПнг-HF
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГПЭПнг-HF
КГПЭПнг(A)-HF 2х0,5
КГПЭПнг(A)-HF 2х0,75
КГПЭПнг(A)-HF 4х0,75
КГПЭПнг(A)-HF 30х0,75
КГПЭПнг(A)-HF 37х0,5
КГПЭПнг(A)-HF 37х0,75
КГПЭПнг(A)-HF 52х0,75
КГПЭПнг(A)-HF 1х2х1,5
КГПЭПнг(A)-HF 2х2х1,0