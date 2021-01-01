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Кабель КГпЭц-ХЛ - 6кВ
Кабель КГпЭц-ХЛ - 6кВ
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
Сечения и маркоразмеры кабеля КГпЭц-ХЛ - 6кВ
КГпЭц-ХЛ 3х95+1х25+1х10 - 6кВ
КГпЭц-ХЛ 3х95+1х35+1х10 - 6кВ
КГпЭц-ХЛ 3х120+1х50+1х10 - 6кВ