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    Кабель КГПЭВнг-LS

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    Расшифровка кабеля КГПЭВнг-LS

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    Сечения и маркоразмеры кабеля КГПЭВнг-LS
    КГПЭВнг(A)-LS 1х2х0,9
    КГПЭВнг(A)-LS 1х2х1,2