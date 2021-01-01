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Кабель КГПЭВнг-LS
Кабель КГПЭВнг-LS
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КГПЭВнг-LS
КГПЭВнг(A)-LS 1х2х0,9
КГПЭВнг(A)-LS 1х2х1,2