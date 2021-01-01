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Кабель КГРЭТШ
Кабель КГРЭТШ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГРЭТШ
КГРЭТШ 6х50+1х10+5х4,0
КГРЭТШ 6х70+1х10+5х4,0