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Кабель КГРТН-ХЛ
Кабель КГРТН-ХЛ
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Расшифровка кабеля КГРТН-ХЛ
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Сечения и маркоразмеры
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля КГРТН-ХЛ
КГРТН-ХЛ 1х10
КГРТН-ХЛ 1х16
КГРТН-ХЛ 1х25
КГРТН-ХЛ 1х35
КГРТН-ХЛ 1х50
КГРТН-ХЛ 1х70
КГРТН-ХЛ 1х150
КГРТН-ХЛ 1х185
КГРТН-ХЛ 2х1,0
КГРТН-ХЛ 2х1,0+1х1,0
КГРТН-ХЛ 2х1,5
КГРТН-ХЛ 2х1,5+1х1,5
КГРТН-ХЛ 2х2,5
КГРТН-ХЛ 2х4,0
КГРТН-ХЛ 3х1,0
КГРТН-ХЛ 3х1,5
КГРТН-ХЛ 3х2,5
КГРТН-ХЛ 3х4,0
КГРТН-ХЛ 3х4,0+1х2,5
КГРТН-ХЛ 3х6,0+1х4,0
КГРТН-ХЛ 3х10+1х6,0
КГРТН-ХЛ 3х16
КГРТН-ХЛ 3х16+1х6,0
КГРТН-ХЛ 3х16+1х10
КГРТН-ХЛ 3х25+1х10
КГРТН-ХЛ 3х35+1х10
КГРТН-ХЛ 3х50+1х16
КГРТН-ХЛ 3х70
КГРТН-ХЛ 3х70+1х25
КГРТН-ХЛ 4х1,0
КГРТН-ХЛ 4х1,5
КГРТН-ХЛ 4х2,5
КГРТН-ХЛ 4х4,0
КГРТН-ХЛ 4х6,0
КГРТН-ХЛ 4х10
КГРТН-ХЛ 4х35
КГРТН-ХЛ 4х70
КГРТН-ХЛ 5х1,0
КГРТН-ХЛ 7х2,5