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Кабель КГРТТН-ХЛ
Кабель КГРТТН-ХЛ
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГРТТН-ХЛ
КГРТТН-ХЛ 1х25
КГРТТН-ХЛ 1х50
КГРТТН-ХЛ 1х150
КГРТТН-ХЛ 2х1,0+1х1,0
КГРТТН-ХЛ 2х1,5+1х1,5
КГРТТН-ХЛ 3х1,0
КГРТТН-ХЛ 3х1,5
КГРТТН-ХЛ 3х1,5+1х1,5
КГРТТН-ХЛ 3х2,5
КГРТТН-ХЛ 3х2,5+1х1,5
КГРТТН-ХЛ 3х4,0+1х2,5
КГРТТН-ХЛ 3х25+1х10
КГРТТН-ХЛ 3х50+1х16