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Кабель КГСРТнг(B)-HF
Кабель КГСРТнг(B)-HF
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГСРТнг(B)-HF
КГСРТнг(B)-HF 4х2,5
КГСРТнг(B)-HF 7х0,75
КГСРТнг(B)-HF 19х2,5