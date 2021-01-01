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Кабель КГТКОнг(A)-HF
Кабель КГТКОнг(A)-HF
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Сечения и маркоразмеры
Сечения и маркоразмеры кабеля КГТКОнг(A)-HF
КГТКОнг(A)-HF 2х0,75
КГТКОнг(A)-HF 2х1,5
КГТКОнг(A)-HF 3х0,75
КГТКОнг(A)-HF 3х1,5
КГТКОнг(A)-HF 3х2,5
КГТКОнг(A)-HF 3х4,0
КГТКОнг(A)-HF 3х10
КГТКОнг(A)-HF 3х16
КГТКОнг(A)-HF 4х2,5