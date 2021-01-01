Кабель КГВЭВ 5х6,0
ГОСТ 31996-2012
Расшифровка кабеля КГВЭВ 5х6,0
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Производители маркировки КГВЭВ 5х6,0
Маркировка
Производитель
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
АО «Электротехмаш»
АО «Электротехмаш» Санкт-Петербург
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино
ОАО «Щучинский завод «Автопровод»
ОАО «Щучинский завод «Автопровод» Щучин