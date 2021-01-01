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Кабель КГВЭВ-ХЛ
Кабель КГВЭВ-ХЛ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГВЭВ-ХЛ
КГВЭВ-ХЛ 2х0,75
КГВЭВ-ХЛ 3х2,5
КГВЭВ-ХЛ 4х0,75
КГВЭВ-ХЛ 4х4,0