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    Кабель КГВЭВ 27х0,75

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 22483-2012

    Расшифровка кабеля КГВЭВ 27х0,75

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    Производители маркировки КГВЭВ 27х0,75

    Маркировка
    Производитель
    ОАО «НП «Подольсккабель»
    ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
    ООО «Рыбинсккабель»
    ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино
    ОАО «Щучинский завод «Автопровод»
    ОАО «Щучинский завод «Автопровод» Щучин
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