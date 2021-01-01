Кабель КГВЭВ 27х2,5
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КГВЭВ 27х2,5
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Производители маркировки КГВЭВ 27х2,5
Маркировка
Производитель
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино
ОАО «Щучинский завод «Автопровод»
ОАО «Щучинский завод «Автопровод» Щучин