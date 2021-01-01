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Прочие марки кабелей
Кабель КГВЭВн - 1кВ
Кабель КГВЭВн - 1кВ
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Расшифровка кабеля КГВЭВн - 1кВ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГВЭВн - 1кВ
КГВЭВн 1х95 - 1кВ
КГВЭВн 1х120 - 1кВ
КГВЭВн 1х150 - 1кВ
КГВЭВн 1х185 - 1кВ
КГВЭВн 1х240 - 1кВ
КГВЭВн 2х10 - 1кВ
КГВЭВн 2х16 - 1кВ
КГВЭВн 3х10 - 1кВ
КГВЭВн 3х10+1х4,0 - 1кВ
КГВЭВн 3х10+1х6,0 - 1кВ
КГВЭВн 3х16 - 1кВ
КГВЭВн 3х16+1х6,0 - 1кВ
КГВЭВн 3х16+1х10 - 1кВ
КГВЭВн 3х25+1х16 - 1кВ
КГВЭВн 3х35+1х16 - 1кВ
КГВЭВн 3х50+1х25 - 1кВ
КГВЭВн 3х70+1х35 - 1кВ
КГВЭВн 3х95+1х50 - 1кВ
КГВЭВн 3х120 - 1кВ
КГВЭВн 3х120+1х70 - 1кВ
КГВЭВн 3х150+1х70 - 1кВ
КГВЭВн 3х185+1х95 - 1кВ
КГВЭВн 4х2,5 - 1кВ
КГВЭВн 4х10 - 1кВ
КГВЭВн 4х16 - 1кВ
КГВЭВн 4х25 - 1кВ
КГВЭВн 4х35 - 1кВ
КГВЭВн 4х50 - 1кВ
КГВЭВн 4х70 - 1кВ
КГВЭВн 4х95 - 1кВ
КГВЭВн 5х10 - 1кВ
КГВЭВн 5х16 - 1кВ
КГВЭВн 5х25 - 1кВ
КГВЭВн 5х35 - 1кВ
КГВЭВн 5х50 - 1кВ
КГВЭВн 5х70 - 1кВ
КГВЭВн 5х95 - 1кВ
КГВЭВн 5х120 - 1кВ
КГВЭВн 5х150 - 1кВ