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Прочие марки кабелей
Кабель КГВЭВнг - 0,66кВ
Кабель КГВЭВнг - 0,66кВ
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ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КГВЭВнг - 0,66кВ
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГВЭВнг - 0,66кВ
КГВЭВнг 2х1,5
КГВЭВнг 2х2,5
КГВЭВнг 2х4,0
КГВЭВнг 2х6,0
КГВЭВнг 3х1,5
КГВЭВнг 3х2,5
КГВЭВнг 3х4,0
КГВЭВнг 3х6,0
КГВЭВнг 4х1,5
КГВЭВнг 4х2,5
КГВЭВнг 4х4,0
КГВЭВнг 4х6,0
КГВЭВнг 5х1,5
КГВЭВнг 5х2,5
КГВЭВнг 5х4,0
КГВЭВнг 5х6,0