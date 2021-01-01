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Кабель КГВЭВнг(A) - 0,66кВ
Кабель КГВЭВнг(A) - 0,66кВ
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ГОСТ 31996-2012
Расшифровка кабеля КГВЭВнг(A) - 0,66кВ
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Сечения и маркоразмеры
Наличие
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГВЭВнг(A) - 0,66кВ
КГВЭВнг(A) 1х16
КГВЭВнг(A) 2х1,5
КГВЭВнг(A) 2х2,5
КГВЭВнг(A) 2х4,0
КГВЭВнг(A) 2х6,0
КГВЭВнг(A) 2х10
КГВЭВнг(A) 3х1,5
КГВЭВнг(A) 3х2,5
КГВЭВнг(A) 3х4,0
КГВЭВнг(A) 3х6,0
КГВЭВнг(A) 3х16
КГВЭВнг(A) 3х25
КГВЭВнг(A) 4х1,5
КГВЭВнг(A) 4х2,5
КГВЭВнг(A) 4х4,0
КГВЭВнг(A) 4х6,0
КГВЭВнг(A) 4х10
КГВЭВнг(A) 4х16
КГВЭВнг(A) 4х50
КГВЭВнг(A) 5х1,5
КГВЭВнг(A) 5х2,5
КГВЭВнг(A) 5х4,0
КГВЭВнг(A) 5х6,0
КГВЭВнг(A) 5х35