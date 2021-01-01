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    Кабель КГВЭВнг(A) 2х6,0

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 31996-2012

    Расшифровка кабеля КГВЭВнг(A) 2х6,0

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    Наличие кабеля КГВЭВнг(A) 2х6,0

    Маркировка
    Производитель
    КГВЭВнг(A) 2х6,0
    АО «ЭлектроТехМаш» Санкт-Петербург
    КГВЭВнг(A) 2х6,0
    АО «ЭлектроТехМаш» Санкт-Петербург
    КГВЭВнг(A) 2х6,0
    АО «ЭлектроТехМаш» Санкт-Петербург
    КГВЭВнг(A) 2х6,0
    ООО «СтройКабель» Пермь
    КГВЭВнг(A) 2х6,0
    ООО «ПрофБизнесКонсалтинг» Пермь
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