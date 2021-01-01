Кабель КГВЭВнг(A) 2х6,0
ГОСТ 31996-2012
Расшифровка кабеля КГВЭВнг(A) 2х6,0
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Наличие кабеля КГВЭВнг(A) 2х6,0
Маркировка
Производитель
КГВЭВнг(A) 2х6,0
АО «ЭлектроТехМаш» Санкт-Петербург
КГВЭВнг(A) 2х6,0
АО «ЭлектроТехМаш» Санкт-Петербург
КГВЭВнг(A) 2х6,0
АО «ЭлектроТехМаш» Санкт-Петербург
КГВЭВнг(A) 2х6,0
ООО «СтройКабель» Пермь
КГВЭВнг(A) 2х6,0
ООО «ПрофБизнесКонсалтинг» Пермь