Кабель КГВЭВнг(A) 4х1,5
ГОСТ 31996-2012
Расшифровка кабеля КГВЭВнг(A) 4х1,5
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Наличие кабеля КГВЭВнг(A) 4х1,5
Маркировка
Производитель
КГВЭВнг(A) 4х1,5
ООО «Элемент - Сервис» Чебоксары
КГВЭВнг(A) 4х1,5
ООО «НПО Электроснаб» Москва
КГВЭВнг(A) 4х1,5
ООО «НПО Электроснаб» Москва
КГВЭВнг(A) 4х1,5
АО «ЭлектроТехМаш» Санкт-Петербург
КГВЭВнг(A) 4х1,5
ООО «ЮУКЗ» Челябинск