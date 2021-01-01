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    Кабель КГВЭВнг(A) 4х1,5

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 31996-2012

    Расшифровка кабеля КГВЭВнг(A) 4х1,5

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    Наличие кабеля КГВЭВнг(A) 4х1,5

    Маркировка
    Производитель
    КГВЭВнг(A) 4х1,5
    ООО «Элемент - Сервис» Чебоксары
    КГВЭВнг(A) 4х1,5
    ООО «НПО Электроснаб» Москва
    КГВЭВнг(A) 4х1,5
    ООО «НПО Электроснаб» Москва
    КГВЭВнг(A) 4х1,5
    АО «ЭлектроТехМаш» Санкт-Петербург
    КГВЭВнг(A) 4х1,5
    ООО «ЮУКЗ» Челябинск
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