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    Кабель КГВЭВнг(A) - 1кВ

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    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 31996-2012

    Расшифровка кабеля КГВЭВнг(A) - 1кВ

    Информация по кабелю появится в ближайшее время