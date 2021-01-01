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Прочие марки кабелей
Кабель КГВЭВнг(A) - 1кВ
Кабель КГВЭВнг(A) - 1кВ
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ГОСТ 31996-2012
Расшифровка кабеля КГВЭВнг(A) - 1кВ
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГВЭВнг(A) - 1кВ
КГВЭВнг(A) 1х10 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 1х25 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 1х35 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 1х70 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 1х95 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 1х120 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 1х185 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 1х240 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 2х10 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 2х16 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 2х25 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 2х35 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 2х70 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 3х10 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 3х16 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 3х25 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 3х35 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 3х50 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 3х70 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 3х95 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 3х120 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 4х2,5 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 4х4,0 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 4х6,0 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 4х10 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 4х16 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 4х25 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 4х35 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 4х50 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 4х70 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 4х95 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 5х10 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 5х16 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 5х25 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 5х35 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 5х50 - 1кВ
КГВЭВнг(A) 5х70 - 1кВ