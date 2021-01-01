Кабель КГВЭВнг(A) 4х95 - 1кВ
ГОСТ 31996-2012
Расшифровка кабеля КГВЭВнг(A) 4х95 - 1кВ
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Производители маркировки КГВЭВнг(A) 4х95 - 1кВ
Маркировка
Производитель
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
АО «Электротехмаш»
АО «Электротехмаш» Санкт-Петербург
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино