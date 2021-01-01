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Кабель КГВЭВнг(A)
Кабель КГВЭВнг(A)
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ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КГВЭВнг(A)
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Сечения и маркоразмеры
Наличие
Производитель
Сечения и маркоразмеры кабеля КГВЭВнг(A)
КГВЭВнг(A) 2х0,5
КГВЭВнг(A) 2х0,75
КГВЭВнг(A) 2х1,0
КГВЭВнг(A) 3х0,5
КГВЭВнг(A) 3х0,75
КГВЭВнг(A) 3х1,0
КГВЭВнг(A) 4х0,5
КГВЭВнг(A) 4х0,75
КГВЭВнг(A) 4х1,0
КГВЭВнг(A) 5х0,5
КГВЭВнг(A) 5х0,75
КГВЭВнг(A) 5х1,0
КГВЭВнг(A) 7х0,75
КГВЭВнг(A) 7х1,0
КГВЭВнг(A) 7х1,5
КГВЭВнг(A) 7х2,5
КГВЭВнг(A) 7х4,0
КГВЭВнг(A) 10х0,75
КГВЭВнг(A) 10х1,0
КГВЭВнг(A) 10х1,5
КГВЭВнг(A) 10х2,5
КГВЭВнг(A) 14х0,75
КГВЭВнг(A) 14х1,0
КГВЭВнг(A) 14х1,5
КГВЭВнг(A) 14х2,5
КГВЭВнг(A) 16х0,75
КГВЭВнг(A) 16х1,5
КГВЭВнг(A) 16х2,5
КГВЭВнг(A) 19х0,75
КГВЭВнг(A) 19х1,0
КГВЭВнг(A) 19х1,5
КГВЭВнг(A) 19х2,5
КГВЭВнг(A) 27х0,75
КГВЭВнг(A) 27х1,0
КГВЭВнг(A) 27х1,5
КГВЭВнг(A) 27х2,5
КГВЭВнг(A) 37х0,75
КГВЭВнг(A) 37х1,0
КГВЭВнг(A) 37х1,5
КГВЭВнг(A) 37х2,5