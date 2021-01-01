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    Кабель КГВЭВнг(A) 37х2,5

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 22483-2012

    Расшифровка кабеля КГВЭВнг(A) 37х2,5

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    Производители маркировки КГВЭВнг(A) 37х2,5

    Маркировка
    Производитель
    ОАО «НП «Подольсккабель»
    ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино
    ОАО «Щучинский завод «Автопровод»
    ОАО «Щучинский завод «Автопровод» Щучин
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