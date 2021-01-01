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Кабель КГВЭВнг-LS - 0,66кВ
Кабель КГВЭВнг-LS - 0,66кВ
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ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КГВЭВнг-LS - 0,66кВ
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Сечения и маркоразмеры
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Сечения и маркоразмеры кабеля КГВЭВнг-LS - 0,66кВ
КГВЭВнг(A)-LS 1х1,5
КГВЭВнг(A)-LS 1х2,5
КГВЭВнг(A)-LS 1х4,0
КГВЭВнг(A)-LS 1х6,0
КГВЭВнг(A)-LS 1х10
КГВЭВнг(A)-LS 1х16
КГВЭВнг(A)-LS 1х25
КГВЭВнг(A)-LS 1х35
КГВЭВнг(A)-LS 1х50
КГВЭВнг(A)-LS 2х1,5
КГВЭВнг(A)-LS 2х2,5
КГВЭВнг(A)-LS 2х4,0
КГВЭВнг(A)-LS 2х6,0
КГВЭВнг(A)-LS 2х10
КГВЭВнг(A)-LS 2х16
КГВЭВнг(A)-LS 2х25
КГВЭВнг(A)-LS 2х35
КГВЭВнг(A)-LS 2х50
КГВЭВнг(A)-LS 3х1,5
КГВЭВнг(A)-LS 3х2,5
КГВЭВнг(A)-LS 3х4,0
КГВЭВнг(A)-LS 3х6,0
КГВЭВнг(A)-LS 3х10
КГВЭВнг(A)-LS 3х16
КГВЭВнг(A)-LS 3х25
КГВЭВнг(A)-LS 3х35
КГВЭВнг(A)-LS 3х50
КГВЭВнг(A)-LS 4х1,5
КГВЭВнг(A)-LS 4х2,5
КГВЭВнг(A)-LS 4х4,0
КГВЭВнг(A)-LS 4х6,0
КГВЭВнг(A)-LS 4х10
КГВЭВнг(A)-LS 4х16
КГВЭВнг(A)-LS 4х25
КГВЭВнг(A)-LS 4х35
КГВЭВнг(A)-LS 4х50
КГВЭВнг(A)-LS 5х1,5
КГВЭВнг(A)-LS 5х2,5
КГВЭВнг(A)-LS 5х4,0
КГВЭВнг(A)-LS 5х6,0
КГВЭВнг(A)-LS 5х10
КГВЭВнг(A)-LS 5х16
КГВЭВнг(A)-LS 5х25
КГВЭВнг(A)-LS 5х35
КГВЭВнг(A)-LS 5х50