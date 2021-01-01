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    Кабель КГВЭВнг-LS 3х35

    Картинка типа кабеля Большая картинка типа кабеля

    ГОСТ 22483-2012

    Расшифровка кабеля КГВЭВнг-LS 3х35

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    Производители маркировки КГВЭВнг-LS 3х35

    Маркировка
    Производитель
    ОАО «НП «Подольсккабель»
    ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
    ООО «Рыбинсккабель»
    ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
    АО «Электротехмаш»
    АО «Электротехмаш» Санкт-Петербург
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
    ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино
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