Кабель КГВЭВнг-LS 3х50
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КГВЭВнг-LS 3х50
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Производители маркировки КГВЭВнг-LS 3х50
Маркировка
Производитель
ОАО «НП «Подольсккабель»
ОАО «НП «Подольсккабель» Подольск
ООО «Рыбинсккабель»
ООО «Рыбинсккабель» Рыбинск
АО «Электротехмаш»
АО «Электротехмаш» Санкт-Петербург
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод»
ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Кольчугино