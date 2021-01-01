Кабель КГВЭВнг-LS 4х16
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КГВЭВнг-LS 4х16
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Наличие кабеля КГВЭВнг-LS 4х16
Маркировка
Производитель
КГВЭВнг-LS 4х16
ООО «ТПК «Авангард-Электро» Новокузнецк
КГВЭВнг-LS 4х16
ООО «ТД Главспецстрой» Санкт-Петербург
КГВЭВнг-LS 4х16
ООО «СтройТрэйд» Екатеринбург
КГВЭВнг-LS 4х16
ООО «СтройТрэйд» Екатеринбург
КГВЭВнг-LS 4х16
ООО «СтройТрэйд» Екатеринбург