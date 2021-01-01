Кабель КГВЭВнг-LS 4х35
ГОСТ 22483-2012
Расшифровка кабеля КГВЭВнг-LS 4х35
Информация по кабелю появится в ближайшее время
Разместите заказ на кабель ВВГзнг 2х1,5 и получите предложения с ценами от поставщиков.
Это бесплатно!
Наличие кабеля КГВЭВнг-LS 4х35
Маркировка
Производитель
КГВЭВнг-LS 4х35
ООО «Элкаб» Екатеринбург
КГВЭВнг-LS 4х35
ООО «СтройТрэйд» Екатеринбург
КГВЭВнг-LS 4х35
ООО «СтройТрэйд» Екатеринбург
КГВЭВнг-LS 4х35
ООО «СтройТрэйд» Екатеринбург
КГВЭВнг-LS 4х35
ООО «СтройТрэйд» Екатеринбург